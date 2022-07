Výhodný nákup každý den

U nás v Česku a na Moravě máme rádi slevy. Známá věc a my chceme, abyste si nákup v Koupelny Bernold užili a měli dobrý pocit z kvalitního zboží i super ceny. Protože v naší nabídce je přes 30.000 produktů na eshopu a další spousty na vyžádání v katalogových nabídkách, není pro nás těžké pro Vás každý den nové slevy připravit. A není jich vůbec málo.

Proč je nákup u nás ještě více výhodný ?

Na jednom eshopu mají levné to a jinde ono. Večery ubíhají a Vy se v tom srovnávání začínáte ztrácet. To je zcela běžné. Navíc máte více a více informací, začínáte pochybovat. U nás máte jistotu, že to skutečně nabízíme, tomu rozumíme. Dokážeme Vám odborně poradit jaké produkty kombinovat a ještě zaplatit méně.

Co tím získáte ?

Ušetříte čas hledáním

Ušetříte za dopravné

Ušetříte na zboží, protože máme většinu za nižší ceny

Pomůžeme Vám vyřešit složitější odborné otázky

Vše koupíte od jediného dodavatele na jehož záruky a služby se můžete spolehnout

Termín expedice se vždycky včas dozvíte

Nehledejte nejlevnější položky a nelamte si hlavu, co spolu bude nejlépe fungovat. Uděláme to za Vás!

1. Zvedněte telefon a vytočte +420 603 450 340. Vše s Vámi domluvíme. Na uvedeném čísle nás seženete v pracovní dny od 8 do 16 00hod. V odpoledních hodinách od 16 do 20 h a o víkendech volejte +420 603 450 340

2. Napište nám, co sháníte do emailu eshop@bernold.cz – v ideálním případě uveďte konkrétní produkty, udělejte printscreen zboží v košíku, zašlete parametry v excelu nebo alespoň informace o rozměrech koupelny, plánovaném zařízení a výši rozpočtu do zařizovacích předmětů.

Svůj čas a peníze investujte do sebe a svých blízkých. My se postaráme o věci spojené s výběrem a dodáním k Vaší plné spokojenosti. Na trhu jsme 25 let, obsloužli jsme více než 20 000 zákazníků a naše hodnocení je stále blízko ke stu procentům. Chcete si přeci udělat radost, nakoupit nejlevněji a pohodlně. Proto jste tady a my také.

Slevy vybraného sortimentu